«القيادة» تعزي في وفاة رئيس وزراء موريشيوس السابق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، إلى الرئيس روبون بريثفييراجسينج، رئيس جمهورية موريشيوس، في وفاة رئيس الوزراء السابق أنيرود جوجنوث.

وقال خادم الحرمين: "تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء جمهورية موريشيوس السابق دولة السيد أنيرود جوجنوث، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

من جانبه، بعث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس روبون بريثفييراجسينج، رئيس جمهورية موريشيوس، في وفاة رئيس الوزراء السابق أنيرود جوجنوث.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية موريشيوس السابق دولة السيد أنيرود جوجنوث، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًّا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".