، جولات بلدية رجال ألمع تغلق 4 محال لم تلتزم بالاشتراطات الصحية ،

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أغلقت بلدية محافظة رجال ألمع 4 محال مخالفة خلال الجولات الرقابية التي قامت بها للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن جهودها المستمرة في المتابعة والرقابة الصحية الميدانية على المحال والمطاعم والأسواق والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع أن هذه الجولات تأتي بتوجيه ومتابعة سعادة أمين عسير، الدكتور وليد الحميدي، مبينًا أن البلدية ممثلة في فِرق الرقابة الصحية قامت مؤخرًا بعدد 30 جولة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 14 مخالفة ومصادرة 20 كيلوجرامًا و18 لترًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك، فضلاً عن إغلاق 4 محال مخالفة، وإنذار 12 محلاً آخر.
وشدد آل مصمع على تطبيق جميع الاشتراطات البلدية والصحية داخل المنشآت التجارية، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، من قياس الحرارة واستخدام تطبيق توكلنا وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات والالتزام بالتباعد الجسدي خلال التسوق، وغيرها من تدابير الوقاية. داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر الرقم 940.بلدية رجال ألمع فيروس كورونا الجديد
جولات بلدية رجال ألمع تغلق 4 محال لم تلتزم بالاشتراطات الصحيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-05
أغلقت بلدية محافظة رجال ألمع 4 محال مخالفة خلال الجولات الرقابية التي قامت بها للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن جهودها المستمرة في المتابعة والرقابة الصحية الميدانية على المحال والمطاعم والأسواق والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع أن هذه الجولات تأتي بتوجيه ومتابعة سعادة أمين عسير، الدكتور وليد الحميدي، مبينًا أن البلدية ممثلة في فِرق الرقابة الصحية قامت مؤخرًا بعدد 30 جولة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 14 مخالفة ومصادرة 20 كيلوجرامًا و18 لترًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك، فضلاً عن إغلاق 4 محال مخالفة، وإنذار 12 محلاً آخر.
وشدد آل مصمع على تطبيق جميع الاشتراطات البلدية والصحية داخل المنشآت التجارية، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، من قياس الحرارة واستخدام تطبيق توكلنا وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات والالتزام بالتباعد الجسدي خلال التسوق، وغيرها من تدابير الوقاية. داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر الرقم 940.
05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442
01:36 AM
ضبط 14 مخالفة ومصادرة 20 كيلوجرامًا و18 لترًا من المواد غير الصالحة
أغلقت بلدية محافظة رجال ألمع 4 محال مخالفة خلال الجولات الرقابية التي قامت بها للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن جهودها المستمرة في المتابعة والرقابة الصحية الميدانية على المحال والمطاعم والأسواق والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع أن هذه الجولات تأتي بتوجيه ومتابعة سعادة أمين عسير، الدكتور وليد الحميدي، مبينًا أن البلدية ممثلة في فِرق الرقابة الصحية قامت مؤخرًا بعدد 30 جولة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 14 مخالفة ومصادرة 20 كيلوجرامًا و18 لترًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك، فضلاً عن إغلاق 4 محال مخالفة، وإنذار 12 محلاً آخر.
وشدد آل مصمع على تطبيق جميع الاشتراطات البلدية والصحية داخل المنشآت التجارية، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، من قياس الحرارة واستخدام تطبيق توكلنا وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات والالتزام بالتباعد الجسدي خلال التسوق، وغيرها من تدابير الوقاية. داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر الرقم 940.
، جولات بلدية رجال ألمع تغلق 4 محال لم تلتزم بالاشتراطات الصحية ،
المصدر : الخليج 365
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