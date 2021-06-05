، بعد العطل المفاجئ.. إعادة الكهرباء لجميع المشتركين المتأثرين برفحاء ،

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أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنها أعادت الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين الذين تأثروا بانقطاع الخدمة في محافظة رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، نتيجة خروج بعض وحدات التغذية من الخدمة في محطة التوليد في المحافظة الساعة 03:27 من عصر أمس الجمعة.
وأوضحت الشركة أن الفرق الميدانية باشرت التعامل مع العطل فور حدوثه، وبدأت إعادة الخدمة للمشتركين تدريجياً عند الساعة 04:18، واكتملت إعادة الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين عند الساعة 06:34 مساءً.، فيما اعتذرت الشركة لمشتركيها لتأثّرهم بهذا الانقطاع، وشكرت للجميع تعاونهم وتفهمهم.
يذكر أن الشركة اعتمدت عدداً من المشروعات في منطقة الحدود الشمالية، لتعزيز كفاءة وموثوقية المنظومة الكهربائية، وتوفير مصادر متعددة للطاقة الكهربائية، مثل مشروع ربط الشبكات في رفحاء بالقيصومة وعرعر، الذي يُخطط لتشغيله بنهاية عام 2022م.
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بعد العطل المفاجئ.. إعادة الكهرباء لجميع المشتركين المتأثرين برفحاءوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-05
أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنها أعادت الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين الذين تأثروا بانقطاع الخدمة في محافظة رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، نتيجة خروج بعض وحدات التغذية من الخدمة في محطة التوليد في المحافظة الساعة 03:27 من عصر أمس الجمعة.
وأوضحت الشركة أن الفرق الميدانية باشرت التعامل مع العطل فور حدوثه، وبدأت إعادة الخدمة للمشتركين تدريجياً عند الساعة 04:18، واكتملت إعادة الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين عند الساعة 06:34 مساءً.، فيما اعتذرت الشركة لمشتركيها لتأثّرهم بهذا الانقطاع، وشكرت للجميع تعاونهم وتفهمهم.
يذكر أن الشركة اعتمدت عدداً من المشروعات في منطقة الحدود الشمالية، لتعزيز كفاءة وموثوقية المنظومة الكهربائية، وتوفير مصادر متعددة للطاقة الكهربائية، مثل مشروع ربط الشبكات في رفحاء بالقيصومة وعرعر، الذي يُخطط لتشغيله بنهاية عام 2022م.
05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442
12:58 AM
فيما اعتذرت الشركة لتأثّرهم بهذا الانقطاع وشكرت للجميع تعاونهم وتفهمهم
أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنها أعادت الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين الذين تأثروا بانقطاع الخدمة في محافظة رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، نتيجة خروج بعض وحدات التغذية من الخدمة في محطة التوليد في المحافظة الساعة 03:27 من عصر أمس الجمعة.
وأوضحت الشركة أن الفرق الميدانية باشرت التعامل مع العطل فور حدوثه، وبدأت إعادة الخدمة للمشتركين تدريجياً عند الساعة 04:18، واكتملت إعادة الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين عند الساعة 06:34 مساءً.، فيما اعتذرت الشركة لمشتركيها لتأثّرهم بهذا الانقطاع، وشكرت للجميع تعاونهم وتفهمهم.
يذكر أن الشركة اعتمدت عدداً من المشروعات في منطقة الحدود الشمالية، لتعزيز كفاءة وموثوقية المنظومة الكهربائية، وتوفير مصادر متعددة للطاقة الكهربائية، مثل مشروع ربط الشبكات في رفحاء بالقيصومة وعرعر، الذي يُخطط لتشغيله بنهاية عام 2022م.
، بعد العطل المفاجئ.. إعادة الكهرباء لجميع المشتركين المتأثرين برفحاء ،
المصدر : الخليج 365
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