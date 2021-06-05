شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1300م3 أنقاضا بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أمانة حفرالباطن، أعمالها في معالجة التشوه البصري، التي أسفرت عن رفع 1300 متر مكعب من الأنقاض ومخلّفات البناء مجهولة المصدر في شرق وجنوب المحافظة.

وكثفت بلدية جنوب حفرالباطن جولاتها الميدانية على المحلات التجارية والصحية، وأسفرت عن إتلاف 32 كيلو من المواد الغذائية، واستبعاد 6 عُمال لا يحملون الشهادات الصحية. وكانت بلدية شرق حفر الباطن أغلقت - ضمن جولاتها الرقابية على المحلات والمنشآت التجارية والغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد- 5 منشآت؛ لعدم وجود رخص واستبعاد عاملين غير محصنين، وإتلاف 10 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر.

وحجزت بلدية غرب حفر الباطن ضمن جولاتها الميدانية معدات تقوم بنهب الرمال بطريقة مخالفة، كما أزالت مخلفات البناء مجهولة المصدر، وأزالت المخيمات المخالفة داخل الأحياء. كما كثفت بلدية الذيبية ممثلة في قسم النظافة جهودها بأعمالها اليومية بتنظيف الشوارع والأحياء السكنية من الأتربة والمخلفات المشوهة للمظهر العام.