شكرا لقرائتكم خبر عن توعية مجتمعية بـ«حساسية القمح» عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، برنامجاً توعوياً موجهاً لجميع شرائح المجتمع عبر منصة إلكترونية تفاعلية، حول مرض حساسية القمح وكيفية تشخيصه والتعامل معه، وذلك ضمن مشاركات الجمعية المجتمعية.

وأوضحت نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس البرنامج د. منى العاصمي، أن المحاضرات استهدفت تسليط الضوء على مرض السيلياك، مبينة أن أعراضه قد تكون غير واضحة كما تم عرض بعض المشاكل الطبية الناتجة عن هذا المرض.

واستعرض البروفيسور أسعد عسيري النقاط الهامة عبر محاضرة باللغة العربية خلال منصة تفاعلية مستعرضاً التعريف بالمرض وطرق الوقاية منه وطرق العلاج. بعد ذلك تناولت أخصائي التغذية سوزان العبيد طريقة إعداد بدائل الأكل الخاص بحمية مرض السيلياك بأسلوب مبسط للوالدين؛ ليتسنى لهما التعامل مع طفلهما المصاب. واختتم البرنامج بفتح الحوار والنقاش مع المحاضرين والإجابة على أسئلة الحاضرين.