شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لرفع كفاءة «استزراع خيار البحر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بمركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، بالتعاون مع مركز التدريب الزراعي بجازان، دورة تدريبية حضورية بعنوان «استزراع خيار البحر» لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 6 – 8 يونيو 2021م، وذلك بمقر مركز التدريب الزراعي بجازان.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عام المطيري، أن الهدف الرئيسي من عقد هذه الدورة هو تنمية ورفع كفاءة ومهارات وقدرات المشاركين بالطرق الطبيعية والصناعية لتفريخ خيار البحر الرملي، والإلمام بمتطلبات البيئة الأساسية لتربية خيار البحر، ومعرفة الأهمية البيئية والغذائية له، وأهم الأمراض التي قد تصيبه وطرق الوقاية، وكذلك معرفة الطريقة العلمية السليمة لتجفيفه وتجهيزه للتصدير.

ولفت إلى أن الدورة تأتي بعد النجاح المميز لإنتاج خيار البحر في المملكة على مستوى تجاري وتصديره للخارج، وأن نجاح تلك المشاريع يمكن اقتصادنا الوطني من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتوفير الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة السمكية. وأشار إلى أن الدورة تستهدف كلا من الأخصائيين، والباحثين، والأخصائيين المساعدين في مجال الثروة السمكية بإدارات الثروة السمكية المختلفة على مستوى المملكة.

وبين أن الدورة ستشتمل على دروس نظرية مدعمة ببعض الفيديوهات، بالإضافة إلى زيارة ميدانية لإحدى المزارع العملاقة على ساحل البحر الأحمر.