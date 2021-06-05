شكرا لقرائتكم خبر عن إصحاح بيئي مكثف بشوارع اللهابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية اللهابة، أعمال الإصحاح البيئي عبر رش المبيدات الحشرية في الشوارع والأحياء وعلى الأرصفة وواجهات المنازل وحاويات النظافة؛ لمنع انتشار الحشرات وتكاثرها.

وواصلت البلدية أعمال زراعة «أشجار الظل والزينة وأنواع متعددة من الشجيرات بعدد من المداخل والمواقع باللهابة والمراكز التابعة، وذلك ضمن أعمال البلدية المستمرة في مبادرة تحسين المشهد الحضري. كما واصلت أعمال النظافة في الشوارع والأحياء والساحات والطرق القريبة من المنازل ضمن جهود معالجة التشوه البصري.

وعززت البلدية جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والامتثال بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمنع تفشي فيروس كورونا، وتوفير بيئة آمنة للمتسوقين.