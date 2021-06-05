شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير السوق المالية والإسكان وهيئة العقار على طاولة «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الإثنين القادم تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1441/1442هـ، فيما يبحث تقريرا من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441/1442هـ وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1441/1442هـ.

إلى ذلك يصوت المجلس في جلسته الثلاثاء القادم على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1441/1442هـ، كما يبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1441/1442هـ، كما يناقش تقريرا من لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان «سابقا» للعام المالي 1441/1442هـ، كما يستعرض تقريرا تقدمت به لجنة الإدارة والموارد البشرية إلى المجلس، بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1441/1442هـ، ويناقش تقريرا آخر من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن إضافة مادة جديدة إلى نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ.

وفي جلسة الأربعاء القادم يصوت المجلس على توصيات ستقدمها لجنة الحج والإسكان والخدمات في تقرير ضمنته وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1441/1442هـ، كما يصوت على توصيات ستقدمها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441/1442هـ. ويناقش المجلس تقريرا من اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها لطرحها على المجلس للنقاش والمداولة، كما يناقش تقريرا تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1441/1442هـ، ويداول المجلس بالمناقشة تقريرا من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1441/1442هـ، فيما ينتظر خلال هذه الجلسة طرح مشروع بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري» من أجل إنشاء مكتب إقليمي للمركز في المملكة للمناقشة والمصادقة.