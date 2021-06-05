شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمريكي: مركز الملك سلمان داعم العمل الإنساني حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وفد من الملحقية الثقافية الأمريكية في الأردن أمس الأول المركز السعودي لخدمة المجتمع وعيادات مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وقام الوفد بجولة على المركز السعودي لخدمة المجتمع والعيادات وزيارة المعرض الدائم للاطلاع على أبرز الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للاجئين السوريين، مثمنين ما تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة من خدمات للاجئين على مستوى العالم.

وفي ختام الزيارة أبدى الوفد إعجابه بالآلية الدقيقة والمعايير المتقدمة التي ينتهجها المركز في تخطيط وتنفيذ مشاريعه وبرامجه، مؤكدًا أن هذه الأعمال المميزة تسهم في دعم العمل الإنساني حول العالم.