شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيف آلام اليمنيين في العيادات المتنقلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات خلال المدة من 13 حتى 19 مايو 2021م في عيادة الطوارئ 6 مستفيدين، وعيادة الباطنية 116 شخصاً، وعيادة التوعية والتثقيف 43 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 5 حالات. كما صُرفت الأدوية لـ 127 فرداً، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 23 مريضاً، وراجع قسم الإحالة الطبية شخصان، كما نفذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.