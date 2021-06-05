شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية للاجئين السوريين بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

راجع العيادات أمس الأول 453 مريضاً بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 186 مريضاً، كما استقبلت عيادات الأطفال 70 مريضاً، واستقبل قسم الطوارئ 37 مريضاً، وراجع 21 مريضاً عيادتي الأسنان، كما تم استقبال 51 مريضة في العيادة النسوية، وعمل 73 تحليلاً لـ 22 مريضاً، وإجراء 63 صورة أشعة لـ 36 مريضاً، كما تم إعطاء 49 لقاحاً في عيادة المطاعيم لـ 19مريضاً، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 11 مريضاً، فيما سجلت الصيدلية 286 وصفة طبية.