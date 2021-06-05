شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحتفل بـ «عالمي» البيئة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك المملكة دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف اليوم 5 يونيو ترسيخاً لمجهوداتها ومبادراتها في الاهتمام بالنظام البيئي، والتنوع الأحيائي على كوكب الأرض، وذلك عبر تسليط الضوء على القضايا البيئية، وتقديم المحاضرات، وإقامة الأنشطة التي تعزز فكرة الحفاظ على البيئة الصحية، وحمايتها.

واتخذت المملكة قرارات إستراتيجية للمحافظة على البيئة التي كان من أهمها إنشاء القوات الخاصة للأمن البيئي التي تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة، والتي نهضت بدورها تجاه البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية «الأمنية والبيئية» بهدف تفعيل وإنفاذ الأنظمة البيئية، والقيام بمهام ومسؤوليات شاملة تغطي جميع المناطق المهمة بيئيا في جميع أنحاء المملكة.