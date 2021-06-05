شكرا لقرائتكم خبر عن رفع البسطات المخالفة بأسواق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين، ورفع البسطات المخالفة في الأسواق، كونها تسبب أضرارًا صحية نتيجة بيع الأغذية المكشوفة في بيئة غير مناسبة، وافتقارها إلى الاشتراطات الصحية، وذلك لما لها من آثار سلبية على الصعيد الصحي والبيئي.

وتواصل البلدية جهودها في رفع البسطات المخالفة في الأسواق والأحياء السكنية، في إطار جهودها للحد من ظاهرة البيع الجائل، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

ونفذت بلدية وسط الدمام جولات رقابية مكثفة في السوق المركزي للحوم والدواجن والأسماك؛ للوقوف على كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية، والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة.

كانت البلدية قد أغلقت محطة وقود، جزئيًا؛ لمخالفتها اشتراطات اللائحة الخاصة بمحطات الوقود، والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ضمن برنامج تطوير وتأهيل محطات الوقود ومراكز الخدمة.