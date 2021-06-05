شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 105 كجم «أعشاب محظورة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت إدارة صحة البيئة، التابعة لبلدية غرب الدمام، بالتعاون والشراكة مع هيئة الغذاء والدواء، 105 كيلو جرامات من المواد الغذائية والأعشاب المحظورة، وذلك خلال زيارة 14 منشأة، ضمن الحملات المشتركة على منشآت العطارة، خلال الثلاثة الأيام الماضية؛ للتأكد من عدم عرض منتجات تحمل ادعاءات طبية، أو أعشاب ونباتات طبية محظورة، أو أغذية مجهولة المصدر، والتأكد من تطبيق المنشآت للإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس « كورونا » المستجد.

من ناحيتها، تواصل إدارة صحة البيئة جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.