شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 12 عربة «فود ترك» مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت إدارة صحة البيئة، التابعة لبلدية شرق الدمام، 12 عربة «فود ترك»، مخالفة للاشتراطات الصحية، خلال حملة رقابية في الكورنيش والواجهة البحرية بالدمام.

وواصلت إدارة الحدائق، أعمالها في غسيل ألعاب الأطفال في الحدائق العامة والمتنزهات، حفاظاً على سلامة المتنزهين، والحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

كانت بلدية شرق الدمام قد أغلقت أحد المستودعات في حي الخالدية؛ لمخالفته شروط حفظ المواد الغذائية، وحفظها في درجة حرارة المستودع، وعدم وجود ثلاجات للحفظ، بالإضافة لعدم تجديد الرخصة، ضمن مبادرة «صحتكم أمانة».