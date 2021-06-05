شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 جولة رقابية تغلق 10 منشآت بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية، 10 مُنشآت مخالفة، وتحرير 99 مخالفة؛ لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق «توكلنا»، وذلك في 1572 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس « كورونا ».

فيما تلقت 24 بلاغا عن المنشآت المخالفة، وذلك عبر مركز البلاغات «940»، شملت بلاغين بشأن عدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، و11 بلاغًا لوجود زحام داخل المنشآت، إضافة إلى بلاغ حول مخالفة الاشتراطات الصحية للعمال، و10 بلاغات لعدم تفعيل تطبيق «توكلنا» بالأسواق.

ولم يتلق المركز أي بلاغات بشأن النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت، أو التكدس في مساكن العمال، أو بشأن الإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب.

وأكدت أمانة الشرقية، استمرار جولاتها الرقابية، للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بجميع مدن ومحافظات المنطقة، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت، التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات؛ لمعالجتها.