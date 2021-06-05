شكرا لقرائتكم خبر عن 1201 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وإتاحة الجرعة الثانية لـ5 فئات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت وزارة الصحة، أمس، تزايدا في خارطة الإصابات بفيروس كورونا بالمملكة، مسجلة 1201 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد المسبب لمرض «كوفيد- 19»، فيما تم رصد تعافي 1322 حالة، ووفاة 16 حالة.

حالات نشطة

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة، 455,418 حالة، من بينها 9788 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1528 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

تعاف ووفاة

وأشارت الصحة إلى بلوغ إجمالي حالات التعافي 438,206 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7424 حالة وفاة.

الجرعة الثانية

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت إتاحة تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا لـ5 فئات، وهم: مرضى الغسيل الكلوي، والسرطان النشط، وزراعة الأعضاء، وأصحاب السمنة المفرطة، ومَنْ هم فوق 60 عامًا.

إجراءات احترازية

فيما حذرت الوزارة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وشددت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل: لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع.