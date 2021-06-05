شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 8 ورش مخالفة في «صناعية دله» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت إدارة المراقبة والنظافة العامة، التابعة لبلدية غرب الدمام، 8 ورش في صناعية دله، وأنذرت آخرين، مع التأكيد على أصحاب الورش التقيد بالطرق النظامية للاستثمار الصناعي، وذلك ضمن الجولات المشتركة للإدارة، بالتعاون مع اللجنة المكونة من «وزارة التجارة، ومكتب العمل، والضبط الإداري بشرطة الدمام، والدفاع المدني».

كانت الإدارة قد ضبطت شاحنة تلقي الأنقاض والمخلفات في الأماكن الممنوعة، وتم استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالف، وذلك بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، ضمن الجولات الرقابية المتواصلة بهدف تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

وواصلت إدارة المراقبة والنظافة العامة الإشراف على أعمال النظافة والتقاط المبعثرات من على الطرقات الرئيسية، حفاظًا على الصحة العامة والمشهد الحضري.