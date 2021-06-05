شكرا لقرائتكم خبر عن «العبور الآمن».. توعية عابري الطرق بإرشادات السلامة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت بلدية محافظة الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، مبادرة «العبور الآمن»، لتوعية عابري الطريق بالإرشادات التي تعزز السلامة المرورية، باستخدام معابر المشاة، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الحوادث المرورية، الناتجة عن عبور المشاة في الشارع، وتعزيزا للوصول الآمن، وذلك في عدد 5 معابر بالخبر، بمشاركة أكثر من 20 متطوعًا.

على جانب آخر، دشنت بلدية الخبر فعاليات الحملة الميدانية للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين «نقاء»، بحضور ومشاركة من رئيس ومنسوبي البلدية، الذين اطلعوا على الأنشطة والبرامج التي تقدمها الجمعية، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ.

كانت إدارة الحدائق التابعة لبلدية محافظة الخبر قد أنجزت صيانة المطاط أسفل ألعاب الأطفال والمصليات في الواجهة البحرية والكورنيش، وذلك حرصًا على تقديم أفضل الخدمات للمتنزهين.

وأضافت إدارة الحدائق 8000 شجرة في الخبر خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك ضمن إستراتيجيتها لزيادة الرقعة الخضراء، وزيادة أعداد الأشجار، وتحسين مستوى جودة الحياة. كانت بلدية الخبر قد أزالت أكثر من 1360 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر من حي الصواري، ضمن برنامجها لإزالة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري.