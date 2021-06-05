شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف ساعة عمل لـ514 متطوعا بـ«الهلال الأحمر» في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ 514 متطوعًا ومتطوعة في فرع الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، 4413 ساعة عمل تطوعية خلال شهر مايو من العام الجاري 2021م، وذلك في المبادرات التطوعية والمشاركات المجتمعية، التي يسهم فيها فرع الهيئة بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي، أن المشاركات التطوعية مثلت 44 مشاركة شملت إقامة نقاط الفرز البصري وتنظيم المصلين في الجوامع خلال شهر رمضان المبارك، وفي صلاة التراويح، وصلاة عيد الفطر السعيد في كلٍ من مدينة الدمام والخبر وأم الساهك والأحساء وحفر الباطن، وذلك بهدف زيادة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف إن المتطوعين نفذوا جولات توعوية في سوق القيصرية بالأحساء وتمت إقامة نقاط إسعافية في الواجهة البحرية بالخبر ونقاط إسعافية في بطولة التنس، إضافةً إلى المشاركة في مبادرة «إفطار صائم» ومبادرة «عيدكم وعطاؤكم مبارك» ومبادرة «جسر يجمعنا»، التي أقيمت في جسر الملك فهد.