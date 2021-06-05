شكرا لقرائتكم خبر عن الخبر.. معالجة طني «نفايات إلكترونية» في 20 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الحملة الأولى لجمع النفايات الإلكترونية في محافظة الخبر، أكثر من طنين من إجمالي النفايات الإلكترونية، في أقل من شهر، من خلال إطلاقها لحاويات جمع النفايات الإلكترونية.

جولات وحملات

وكانت بلدية محافظة الخبر قد أسهمت، تزامنًا ويوم البيئة العالمي، الذي جاء تحت شعار «استعادة النظم البيئية لكوكبنا»، بعدد من الحملات الخاصة بصحة البيئة، من خلال إطلاق عدد من الجولات والحملات التوعوية والتطوعية بعدد من المواقع بمدينة الخبر، كان أبرزها تدشينها لحملة جمع وتدوير النفايات الإلكترونية، بالتعاون مع مصنع «داز» السعودية لتدوير الإلكترونيات، التي شهدت إقبالاً واسعاً من قبل المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى تفاعل المتاجر الإلكترونية.

تدوير النفايات

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، أن البلدية ماضية في استقطاب الشركات التي تقوم بعملية تدوير النفايات والتخلص الآمن منها، للمحافظة على البيئة من جميع الملوثات، خاصةً أن المواد التي تدخل في مكونات تصنيع هذه الإلكترونيات تشكل خطورة على الإنسان بالدرجة الأولى، وهو المستهدف في هذه الحملة.

متاجر إلكترونية

وأشار إلى أنه تم منذ انطلاقة الحملة، جمع أكثر من طنين من النفايات الإلكترونية، منذ تاريخ تدشين الحملة في 11 من شهر مايو الماضي حتى الآن، مثمنًا تعاون المواطنين وأصحاب المتاجر الإلكترونية وعيهم بهذه المسؤولية.

نفايات خطرة

يذكر أن مبادرة التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية جاءت لمعالجة مخاطر النفايات الإلكترونية، التي تصنف ضمن النفايات الخطيرة، حيث تشكل نسبة 70 % من النفايات السامة، وذلك بسبب احتوائها على عناصر كيميائية، وتتم معالجتها من خلال جمعها في الحاويات، التي تم توفيرها في كورنيش الخبر، للتخلص من النفايات الإلكترونية وتحويلها، إلى مواد خام قابلة للاستخدام بطرق صديقة للبيئة تبعاً للأنظمة المتبعة محلياً ودولياً.

أجهزة كبيرة

وأتاحت بلدية الخبر ضمن المبادرة في حال وجود أجهزة كبيرة مثل «الثلاجات والغسالات»، هاتف اتصال مدون على الحاوية ليتم الوصول للأجهزة، التي يتم التخلص منها بتسليمها أو استلامها.

جودة الحياة

ولفت م. الزايدي إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن حرص بلدية الخبر على تحقيق برنامج جودة الحياة، بجانب خطة البلدية الرامية إلى التخلص الآمن من المخلفات، وتهدف هذه الخطوة لتجنيب البيئة من مخاطرها والاستفادة من مكوناتها.

حاويات حديثة

ونوه بأن عملية تجميع النفايات الإلكترونية تعد من أهم عمليات تجميع النفايات، نظراً لخطورة مثل هذه النفايات على البيئة، وأنه تم تصميم حاويات حديثة مخصصة للنفايات الإلكترونية بمواصفات فنية، ضمن خطة تستهدف توفير حاويات جديدة بأحجام مختلفة ومجهزة لجمع النفايات كالأجهزة الكهربائية والإلكترونية والتقنية صغيرة الحجم.

تقنيات حديثة

وشدد على أنّ ذلك يأتي من منطلق حرص بلدية الخبر على تلبية احتياجات المجتمع ومواكبة للتحولات والنقلات النوعية في مجال استخدام التقنيات والأجهزة الإلكترونية المتعددة، الأمر الذي يُحتم إيجاد وسائل تُمكن المستخدمين من التخلص السليم من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والتقنية غير المرغوب فيها بما يضمن توفير بيئة نظيفة ومستدامة.