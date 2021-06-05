، الموت يغيِّب الشيخ "الجرباء" بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - إثر ذبحة صدرية

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ أسعد زيد الفرحان الجرباء الباشا يوم أمس إثر ذبحة صدرية بالرياض. غفر الله له، وتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

ويتلقى أبناء الفقيد التعازي عبر الاتصال على جوال أبنائه: "أحمد" 009647701666662، أو "فهد" 0506030159، أو "سعود" "0549844447".

أسرة تحرير "الخليج 365" تتقدم بالتعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ومحبيه، سائلة الله له المغفرة والرحمة، ولذويه الصبر والسلوان.