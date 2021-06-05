، هذا ما قالته "الحريصي" الحاصلة على 100% في اختبار الرخصة المهنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - سبقها تخرُّجها من جامعة جازان بتخصص الرياضيات بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى

حصدت الطالبة صالحة بنت جمعان الحريصي على علامة كاملة في اختبار الرخصة المهنية، إذ حققت درجة 100%، سبقها تخرجها من جامعة جازان بتخصص الرياضيات بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى بمعدل 5 من 5.

وتفصيلاً؛ قالت "الحريصي" لـ"الخليج 365" إنها استعدت قبل دخولها للاختبار بانضمامها إلى أكثر من قناة في برنامج التيليجرام وتابعت دورات مسجلة في اليوتيوب، وقرأت العديد من الكتب التي أفادتها كثيراً .

وعن ردة فعلها عند ظهور النتيجة قالت "الحريصي" كانت فرحة جداً كبيرة، شعور جميل تتعب على شيء و تلقاه بالفعل تحقق مثل ما كنت تتمناه، والنتيجة فعلاً كانت متوقعة".

وتابعت" الحريصي": "نصيحتي لكل معلم ومعلمة أدى الاختبار وكانت علامته قليلة؛ بالمثابرة والمحاولة أكثر من مرة، حتى يصل إلى هدفه، وإذا كانت عندك إرادة صادقة تقدر توصل لهدفك، لا تستسلم، أما من ينوي أداء الاختبار الأعوام القادمة، نصيحتي له بالاستعداد الجيد ودخول الاختبارات التجريبية، لأنها تساعده قليلاً على تجاوز مشكلة الوقت في الاختبار، والحل بطريقة سريعة".

وعن الجانب الآخر وحياة "صالحة" الشخصية فتروي أنها متزوجة، ولديها طفلان، ولد وبنت، ابنها يدرس في المرحلة الابتدائية وهو متفوق في دراسته ويحصل على المركز الأول دائماً، وإن والدتها هي دائماً الداعمة والمشجعة، وكذلك زوجها فله فضل كبير فيما وصلت إليه.

إلى ذلك؛ كرم رئيس مركز جبال الحشر محمد بن يحيى اللغبي، الطالبة صالحة جمعان الحريصي الحائزة على نسبة 100‎%‎ في اختبار الرخصة المهنية التي ظهرت نتائجها مؤخراً، وذلك بحضور رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بجبال الحشر، مفرح بن مشعوي الحريصي.

وجاء التكريم إيماناً بأهمية تشجيع المبدعين والمتميزين من أبناء وبنات المركز، وحرصاً على تنفيذ توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله في دعم المبدعين والمتميزين.

وعبرت الطالبة الحريصي عن شكرها وامتنانها لهذه اللفتة الكريمة من رئيس مركز جبال الحشر ومن رئيس لجنة تنمية جبال الحشر، وإن هذا التكريم سيكون دافعاً لها لمزيد من التقدم والعطاء.