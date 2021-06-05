محمد بن مسعود - الدمام - "الشيخ" قدم التهنئة لأمير المنطقة متمنياً للفريق مواصلة حصد الألقاب حقق نادي الباحة مساء أمس الجمعة، بطولة الدوري الممتاز لكرة الهدف وذلك للموسم الثاني على التوالي. وتفصيلاً، أقيم التجمع الثاني بالصالة الرياضية بمدينة الملك سعود بمنطقة الباحة خلال الفترة ٢٢- ٢٤ من شهر شوال الحالي، وشارك فيها أندية الرياض والباحة والقصيم وتبوك والرس وعسير ونجران والأحساء والدمام. وتوج نادي الباحة بكأس الدوري الممتاز لهذا العام وذلك لحصوله على المركز الأول وسط أفراح اللاعبين والإداريين والجمهور فيما حل نادي الرس بالمركز الثاني. وقدم رئيس النادي علي الشيخ، شكره لوزارة الرياضة والقائمين على هذه البطولة وكذلك لجميع الأندية المشاركة بها، مهنئاً الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة وجميع أبناء المنطقة، متمنياً للفريق مواصلة مشواره في حصد الألقاب. نادي الباحة الدوري الممتاز لكرة الهدف الباحة نادي الباحة الدوري الممتاز لكرة الهدف الباحة 05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442 01:13 AM "الشيخ" قدم التهنئة لأمير المنطقة متمنياً للفريق مواصلة حصد الألقاب للسنة الثانية على التوالي.. نادي الباحة بطلاً للدوري الممتاز لكرة الهدف للسنة الثانية على التوالي.. نادي الباحة بطلاً للدوري الممتاز لكرة الهدف حقق نادي الباحة مساء أمس الجمعة، بطولة الدوري الممتاز لكرة الهدف وذلك للموسم الثاني على التوالي. وتفصيلاً، أقيم التجمع الثاني بالصالة الرياضية بمدينة الملك سعود بمنطقة الباحة خلال الفترة ٢٢- ٢٤ من شهر شوال الحالي، وشارك فيها أندية الرياض والباحة والقصيم وتبوك والرس وعسير ونجران والأحساء والدمام. وتوج نادي الباحة بكأس الدوري الممتاز لهذا العام وذلك لحصوله على المركز الأول وسط أفراح اللاعبين والإداريين والجمهور فيما حل نادي الرس بالمركز الثاني. وقدم رئيس النادي علي الشيخ، شكره لوزارة الرياضة والقائمين على هذه البطولة وكذلك لجميع الأندية المشاركة بها، مهنئاً الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة وجميع أبناء المنطقة، متمنياً للفريق مواصلة مشواره في حصد الألقاب. الكلمات المفتاحية ، للسنة الثانية على التوالي.. نادي الباحة بطلاً للدوري الممتاز لكرة الهدف ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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