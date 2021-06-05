شكرا لمتابعة خبر عن إعادة الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين المتأثرين في رفحاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن إعادة الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين الذين تأثروا بانقطاع الخدمة في محافظة رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية.

وكانت الشركة قد أوضحت أن العطل نتيجة خروج بعض وحدات التغذية من الخدمة في محطة التوليد في المحافظة الساعة03:27 من عصر أمس الجمعة.

وأوضحت الشركة أن الفرق الميدانية باشرت التعامل مع العطل فور حدوثه، وبدأت إعادة الخدمة للمشتركين تدريجا عند الساعة 04:18 ، واكتملت إعادة الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين عند الساعة 06:34 مساءً، معتذرة لمشتركيها لتأثّرهم بهذا الانقطاع، وشكرت للجميع تعاونهم وتفهمهم.

يذكر أن الشركة اعتمدت عدداً من المشروعات في منطقة الحدود الشمالية، لتعزيز كفاءة وموثوقية المنظومة الكهربائية، وتوفير مصادر متعددة للطاقة الكهربائية، مثل مشروع ربط الشبكات في رفحاء بالقيصومة وعرعر، الذي يُخطط لتشغيله بنهاية عام 2022م.

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