شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الداخلية تستعرض أبرز إنجازاتها في الأسبوع الماضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرضت وزارة الداخلية أبرز ما تم خلال الفترة من 17 وحتى 23 شوال 1442هـ، ومنها استقبال وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، لعدد من المسؤولين، منهم وزير الدولة بوزارة الداخلية الألمانية الدكتور ماركوس كيربر.

ونبهت الوزارة بالسماح بدخول المملكة للقادمين من "الإمارات، وألمانيا، وأمريكا، وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبريطانيا، والسويد، والاتحاد السويسري، وفرنسا، واليابان"، وتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.

كما تم تمديد مهلة السماح للمواطنين بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية للمخالفين لمدة عام اعتبارًا من 17 شوال 1442، ويمكن الحصول على النماذج والتعليمات الخاصة بذلك عبر موقع الوزارة وحجز الموعد المتاح للحضور للجهة الأمنية المختصة عبر خدمة المواعيد بمنصة أبشر.

وذكرت أن حرس الحدود قام بإحباط محاولة تهريب (308,6) كيلو جرامات من الحشيش المخدر، و (23,7) طن من القات المخدر برأس تنورة بالمنطقة الشرقية ومنطقة جازان، والقبض على مهربيها، كما قامت القوات الخاصة للأمن البيئي بضبط (198) مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

ونوهت برصد (28,862) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة خلال الفترة من 11 وحتى 17/ 10/1442هـ، فضلا عن استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، (343,289) مكالمة خلال الأسبوع الماضي، بمعدل (49,289) اتصالاً لكل يوم.