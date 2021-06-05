«سكني» يوضح خطوات تسجيل مستفيدات الضمان الاجتماعي

أوضح برنامج سكني خطوات تسجيل مستفيدات الضمان الاجتماعي في البرنامج للحصول على وحدات سكنية.

وأكد برنامج سكني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن التقديم في البداية يكون من خلال التسجيل عبر منصة سكني، وفي حال تبين أن الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم -الضمان الاجتماعي- ومستحق.

ومن ثم سيتم تحويل الطلب تلقائيًّا للإسكان التنموي، وسيتم التواصل مع المتقدم او المتقدمة فور توافر المنتج المناسب، وفقا لبرنامج سكني.

جاء ذلك ردًا على استفسار إحدى المواطنات على الحساب الرسمي لبرنامج سكني: «أنا مطلقة وأم لأطفال مقدمة على الإسكان من سنوات طويلة من مستفيدات الضمان الاجتماعي، ولم أحصل عليه ممكن أعرف ما الإجراءات المتبعة».

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