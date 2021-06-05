حساب المواطن يودع الخميس الدفعة الـ43 في حسابات المستفيدين

يودع برنامج حساب المواطن، الخميس المقبل، الدفعة 43 عن شهر يونيو من الدعم للمستفيدين من البرنامج.

ويقوم حساب المواطن بصرف دعم البرنامج في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي قبلة بيوم او بعده بيوم في حال تصادف الصرف مع إجازة رسمية.

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع الدفعة الـ 42 وقدرها 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 30 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 95.7 مليار ريال منها 734 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.