«الغذاء والدواء»: اعتمدنا 4 لقاحات للقادمين من الخارج

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، عن أن اللقاحات المعتمدة للقادمين إلى المملكة هي أربعة فقط، فيما تقدم وزارة الصحة نوعين منها فقط في الداخل السعودي.

وردًا على سؤال يقول: هل تم اعتماد لقاح سينوفارم للقادمين إلى المملكة؟ قالت الهيئة، عبر حسابها على تويتر: اللقاحات المعتمدة للقادمين إلى المملكة هي: (أسترازينيكا - فايزر - جونسون آند جونسون – موديرنا)، أما اللقاحات التي تقدمها وزارة الصحة داخل المملكة فهي اللقاحات التي يتم اعتمادها من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهي حتى الآن لقاحا فايزر وأسترازينيكا.

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