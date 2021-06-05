اخبار السعوديه

«الغذاء والدواء»: اعتمدنا 4 لقاحات للقادمين من الخارج

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - ليس من بينها سينوفارم..

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، عن أن اللقاحات المعتمدة للقادمين إلى المملكة هي أربعة فقط، فيما تقدم وزارة الصحة نوعين منها فقط في الداخل السعودي.

وردًا على سؤال يقول: هل تم اعتماد لقاح سينوفارم للقادمين إلى المملكة؟ قالت الهيئة، عبر حسابها على تويتر: اللقاحات المعتمدة للقادمين إلى المملكة هي: (أسترازينيكا - فايزر - جونسون آند جونسون – موديرنا)، أما اللقاحات التي تقدمها وزارة الصحة داخل المملكة فهي اللقاحات التي يتم اعتمادها من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهي حتى الآن لقاحا فايزر وأسترازينيكا.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. إتاحة تلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس لـ5 فئات

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا