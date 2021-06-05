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طالبة سعودية تبتكر كمامة مضادة للميكروبات.. ومسابقة دولية تحتفي بإنجازها

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الرياض - محمد عبدالله - استخدمت في اختراعها سعف النخيل..

حصدت طالبة الصف الثالث الثانوي لمى القحطاني على جائزة خاصة في مسابقة «آيسف 2021» الدولية، عن ابتكارها كمامة مضادة للميكروبات الموجودة على السطح.

 وقالت الطالبة في مداخلة مع قناة «الإخبارية»: البداية كانت بمشاركتي في مسابق "إبداع 2021"، وحصلت على المركز الخامس على مستوى المملكة من بين 50 ألف مشارك، بالإضافة إلى حصولي على جائزة دولية خاصة.

وأضافت: بعد الانتهاء من فترة مسابقة "إبداع" التي استمرت شهورًا، شاركت في "أيسف 2021" الدولية بابتكار كمامة مضادة للميكروبات الموجودة على سطحها(الكمامة).. والفكرة جاءت من أن الإنسان عندما يلمس سطحًا عليه ميكروبات ينقلها إلى الكمامة، فحاولت أن أواجه هذه المشكلة، خاصة في ظل انتشار فيروس .

وتابعت الطالبة: استخدمت في هذا  الابتكار سعف النخيل الموجود بكثرة في المملكة العربية ، ومن مميزات هذا الابتكار، أنه منتّج اقتصادي، ويسهم في التخلص من نفايات النخيل، فضلًا عن أنه يسهم في الحد من انتشار الميكروبات التي تنتقل إلى الكمامات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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