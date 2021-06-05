«الأرصاد» عن طقس السبت: سحب رعدية ممطرة على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة، السبت، على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وقال مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس السبت، إنه سيطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى تصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، بسرعة 45كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 -35 كم/ساعة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، بحسب مركز الأرصاد.

أما عن الخليج العربي، فأشار مركز الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة 19 - 38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف المتر.