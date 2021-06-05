أخبار السعودية اليوم.. مواطنان يبتكران جهازًا مشابهًا لـ«ساهر».. وفرنسا تحدد شروط دخول السعوديين

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية اليوم الجمعة، الموافق 4 يونيو 2021م، منها: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لـ14,7 مليون، وسعوديان يبتكران جهازًا مشابهًا لـ«ساهر»، و3 شروط لدخول السعوديين فرنسا دون حجر صحي.

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لـ14,7 مليون

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 14,7 مليون جرعة.

سعوديان يبتكران جهازًا مشابهًا لـ«ساهر».. فما مواصفاته؟

ابتكر مواطن سعودي ومواطنة سعودية جهازًا مشابهًا لجهاز «ساهر»، لتحفيز المجتمع على تطبيق النظام المروري.

3 شروط لدخول السعوديين فرنسا دون حجر صحي

كشف سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية لودوفيك بوي، إجراءات دخول السعوديين إلى فرنسا، مرحبًا بمواطني المملكة في بلاده.

كشف ملابسات مقطع سرقة هاتف من امرأة بالرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض، الجمعة، القبض على 4 مواطنين ومقيم لتورطهم بنشل هاتف من امرأة في أحد الأماكن العامة.

حساب المواطن يودع الخميس الدفعة الـ43 في حسابات المستفيدين

يودع برنامج حساب المواطن، الخميس المقبل، الدفعة 43 عن شهر يونيو من الدعم للمستفيدين من البرنامج

«الأرصاد» عن طقس السبت: سحب رعدية ممطرة على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة، السبت، على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

صندوق التنمية الزراعية: 6 شروط لتمويل المنشآت البيطرية

حدد صندوق التنمية الزراعية نحو 6 شروط لتمويل المنشآت البيطرية، مشيرًا إلى أنواع المنشآت التي يدعمها الصندوق.

بأمر الحكومة.. شمول نظام التأمينات غير الخاضعين لـ«التقاعد المدني»

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم 593 وتاريخ 13/10/1442هـ، بشمول نظام التأمينات الاجتماعية في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني.

تشغيل مركز إسعاف غابة رغدان الموسمي بالباحة.. وهذه طريقة طلب الخدمة

أعلن الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، الجمعة، تشغيل مركز غابة رغدان الموسمي، بالإضافة إلى بدء تجهيز مركز إسعاف السكران الموسمي لتشغيله.

الهلال الأحمر بمكة يباشر أكثر من 10 آلاف بلاغ في مايو

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، عن إحصائية الحالات التي باشرتها الفرق الإسعافية التابعة لها خلال شهر مايو لعام 2021م.

تعديلات على لائحة نشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات.. و«أم القرى» تنشر التفاصيل

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير النقل رقم 01/134 وتاريخ 04/09/1442هـ، بتعديل اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية.

التأمين على عقد العمالة المنزلية «ملزم».. وتكليفات لـ«المركزي» والموارد البشرية

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم 591 وتاريخ 13/10/1442هـ، بإلزام شركات ومكاتب الاستقدام بالتأمين على عقد العمالة المنزلية.

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