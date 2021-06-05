معرض صحي لجمعية اللثة في الأحساء

دشن أمين عام الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة، استشاري أمراض وجراحة اللثة الدكتور عاصم الصويان، مساء أمس، فعاليات المعرض الصحي للتوعية بصحة الفم والأسنان تحت شعار: «#اجعلها_ابتسامة_صحية»، بتنظيم من فريق «وعي» الصحي التطوعي، وبالتعاون مع جمعية الرميلة الخيرية، وذلك في مدينة جواثا السياحية بالأحساء. واشتمل المعرض، الذي أشرف على تنظيمه قائد فريق وعي الصحي التطوعي الدكتور محمد الهاشم، والدكتورة منتهى الحبابي، والدكتور حسين الهاشم، والدكتور عبدالله الهاشم، 10 أركان توعوية وتثقيفية، وهي: كيف تختار طبيبك؟، العناية اليومية بالأسنان، زراعة الأسنان، تركيبات الأسنان، التهاب الأنسجة المحيطة بالأسنان، تجميل الأسنان، أهمية أشعة الأسنان، مرضى السكري وصحة الفم والأسنان، أثر التدخين على صحة الفم والأسنان، تقويم الأسنان ومشاكل الإطباق، بالإضافة إلى ركن فحص الفم والأسنان، يضم 5 أسرة لفحص الزائرين وتطبيق مادة الفلورايد على أسنان الأطفال للوقاية من التسوسات مجاناً، وإهداء كل زائر مجموعة من أدوات العناية بالأسنان.



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