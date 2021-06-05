إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين في رفحاء

وأوضحت الشركة أن الفرق الميدانية باشرت التعامل مع العطل فور حدوثه، وبدأت إعادة الخدمة للمشتركين تدريجيا عند الساعة 04:18 مساء الجمعة، واكتملت إعادة الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين عند الساعة 06:34 مساءً.
واعتذرت الشركة لمشتركيها لتأثّرهم بهذا الانقطاع، وشكرت للجميع تعاونهم وتفهمهم.
الجدير بالذكر، أن الشركة اعتمدت عددا من المشروعات في منطقة الحدود الشمالية، لتعزيز كفاءة وموثوقية المنظومة الكهربائية، وتوفير مصادر متعددة للطاقة الكهربائية، مثل مشروع ربط الشبكات في رفحاء بالقيصومة وعرعر، الذي يُخطط لتشغيله بنهاية عام 2022م.
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