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محمد بن مسعود - الدمام - أبدى اللاعب غوليو تفاويس محترف النادي الفيصلي بالغ سعادته بالتواجد في الكرة السعودية رفقة فريقه الحالي الفيصلي.
وقال اللاعب الذي توّج بلقبه الأول في حياته المهنية عقب الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين: "أنا بخير هنا وسعيد واتطلع للاستمرار".
وأضاف "البنية التحتية هنا على ما يرام كما هو الحال في أوروبا، بطولتهم قوية جداً والمنافسة هنا على أشدها".
وتابع صاحب الـ 15 هدفاً في المسابقة "عقدي مع الفيصلي لمدة موسم وأنتظر ما ستسفر عنه المفاوضات سواء بالبقاء أو الانتقال لناد آخر".الفيصلي
"غوليو تفاريس" محترف "الفيصلي": سعيد في المملكة والبطولات قوية جداًمحمد السيّد الخليج 365 2021-06-04
أبدى اللاعب غوليو تفاويس محترف النادي الفيصلي بالغ سعادته بالتواجد في الكرة السعودية رفقة فريقه الحالي الفيصلي.
وقال اللاعب الذي توّج بلقبه الأول في حياته المهنية عقب الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين: "أنا بخير هنا وسعيد واتطلع للاستمرار".
وأضاف "البنية التحتية هنا على ما يرام كما هو الحال في أوروبا، بطولتهم قوية جداً والمنافسة هنا على أشدها".
وتابع صاحب الـ 15 هدفاً في المسابقة "عقدي مع الفيصلي لمدة موسم وأنتظر ما ستسفر عنه المفاوضات سواء بالبقاء أو الانتقال لناد آخر".
04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
11:46 PM
أبدى اللاعب غوليو تفاويس محترف النادي الفيصلي بالغ سعادته بالتواجد في الكرة السعودية رفقة فريقه الحالي الفيصلي.
وقال اللاعب الذي توّج بلقبه الأول في حياته المهنية عقب الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين: "أنا بخير هنا وسعيد واتطلع للاستمرار".
وأضاف "البنية التحتية هنا على ما يرام كما هو الحال في أوروبا، بطولتهم قوية جداً والمنافسة هنا على أشدها".
وتابع صاحب الـ 15 هدفاً في المسابقة "عقدي مع الفيصلي لمدة موسم وأنتظر ما ستسفر عنه المفاوضات سواء بالبقاء أو الانتقال لناد آخر".
، "غوليو تفاريس" محترف "الفيصلي": سعيد في المملكة والبطولات قوية جداً ،
المصدر : الخليج 365
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