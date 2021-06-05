، الأخضر تحت 17 عاماً يواصل تدريباته في معسكر جدة تحضيراً لكأس آسيا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في جدة، والذي يمتد حتى العاشر من شهر يونيو الجاري، ضمن المرحلة الثانية من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، والتي بدأت بتطبيقهم لاختبار اليويو، أعقبه مران على مساحات صغيرة للعب بين الخطوط والتحول السريع.
ويواصل المنتخب الوطني السعودي غدًا السبت، تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في حصة مسائية.
الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الثاني، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.المنتخب السعودي كأس آسيا
الأخضر تحت 17 عاماً يواصل تدريباته في معسكر جدة تحضيراً لكأس آسياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-04
واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في جدة، والذي يمتد حتى العاشر من شهر يونيو الجاري، ضمن المرحلة الثانية من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، والتي بدأت بتطبيقهم لاختبار اليويو، أعقبه مران على مساحات صغيرة للعب بين الخطوط والتحول السريع.
ويواصل المنتخب الوطني السعودي غدًا السبت، تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في حصة مسائية.
الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الثاني، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.
04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
10:33 PM
أدوا حصة تدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله
واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في جدة، والذي يمتد حتى العاشر من شهر يونيو الجاري، ضمن المرحلة الثانية من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، والتي بدأت بتطبيقهم لاختبار اليويو، أعقبه مران على مساحات صغيرة للعب بين الخطوط والتحول السريع.
ويواصل المنتخب الوطني السعودي غدًا السبت، تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في حصة مسائية.
الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الثاني، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.
، الأخضر تحت 17 عاماً يواصل تدريباته في معسكر جدة تحضيراً لكأس آسيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الأخضر تحت 17 عاماً يواصل تدريباته في معسكر جدة تحضيراً لكأس آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.