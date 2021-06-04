شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: إعادة الخدمة للمشتركين المتأثرين في رفحاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنها أعادت الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين الذين تأثروا بانقطاع الخدمة في محافظة رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، نتيجة خروج بعض وحدات التغذية من الخدمة في محطة التوليد في المحافظة أمس.

وأوضحت الشركة أن الفرق الميدانية باشرت التعامل مع العطل فور حدوثه، وبدأت إعادة الخدمة للمشتركين تدريجا عند الساعة 04:18، واكتملت إعادة الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين عند الساعة 06:34 مساءً.

واعتذرت الشركة لمشتركيها لتأثّرهم بهذا الانقطاع، وشكرت للجميع تعاونهم وتفهمهم.