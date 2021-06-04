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ولي العهد يعزي رئيس وزراء موريشيوس في وفاة رئيس الوزراء السابق

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الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لدولة السيد برافيند كومار جوغنوث رئيس وزراء جمهورية موريشيوس، في وفاة رئيس الوزراء السابق أنيرود جوغنوث.

وقال سمو ولي العهد:" تلقينا نبأ وفاة والدكم دولة السيد أنيرود جوغنوث رئيس وزراء جمهورية موريشيوس السابق، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء ".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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