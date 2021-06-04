- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم توقعات بأمطار رعدية وطقس حار على الشرقية غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04
كما توقع أنه سيطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى على أجزاء من المنطقة الشرقية.
توقعات بأمطار رعدية وطقس حار على الشرقية غدًا
سحب ممطرة على أجزاء من مرتفعات مكة والمدينة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد السبت.
سحب رعدية:
وتوقع مركز الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.
درجات حرارة مرتفعة:
كما توقع أنه سيطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى على أجزاء من المنطقة الشرقية.
شارك الخبر
شارك الخبر