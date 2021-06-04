توقعات بأمطار رعدية وطقس حار على الشرقية غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد السبت.

سحب رعدية:

وتوقع مركز الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

درجات حرارة مرتفعة:

كما توقع أنه سيطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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