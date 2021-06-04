إغلاق 4 محلات مخالفة وإنذار 12 آخرين في رجال ألمع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365 - عسير

أغلقت بلدية محافظة رجال ألمع 4 محلات مخالفة، خلال الجولات الرقابية التي قامت بها للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن جهودها المستمرة في المتابعة والرقابة الصحية الميدانية على المحلات والمطاعم والأسواق والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

جوالات مفاجئة:

وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع، سعيد بن علي آل مصمع، أن هذه الجولات تأتي بتوجيه ومتابعة أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، مبينًا أن البلدية ممثلة في فرق الرقابة الصحية قامت مؤخرًا بعدد 30 جولة تفتيشية أسفرت عن ضبط 14 مخالفة ومصادرة 20 كيلو جرامًا و18 لترًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك، فضلًا عن إغلاق 4 محلات مخالفة وإنذار 12 محلًّا آخر.

متابعة الإجراءات:

وأضاف أن البلدية تشدد على تطبيق جميع الاشتراطات البلدية والصحية داخل المنشآت التجارية إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من قياس الحرارة واستخدام تطبيق توكلنا وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات والالتزام بالتباعد الجسدي خلال التسوق وغيرها من تدابير الوقاية، داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر الرقم 940.

شارك الخبر