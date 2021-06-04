هل ينتقل فيروس كورونا عبر دم المريض؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت وزارة الصحة على سؤال بشأن انتقال عدوى فيروس كورونا عبر دم المريض.

انتقال كورونا:

وأفاد حساب الصحة 937 على موقع تويتر، اليوم الجمعة، بأنه بشكل عام ينتقل فيروس كورونا الجديد من الأشخاص المصابين عن طريق الرذاذ التنفسي أو عن طريق ملامسة الأسطح أو المنتجات الملوثة بالفيروس، كما أن مدى انتقال العدوى يعتمد على حسب التزام الشخص باتباع إرشادات الوقاية.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وأعادت هيئة الغذاء والدواء التأكيد على اللقاحات المعتمدة في المملكة سواء للمتواجدين داخل البلاد أو القادمين منها مؤكدة على مأمونية وفعالية اللقاحات.

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