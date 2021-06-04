التنمية الزراعية يوضح شروط تمويل المنشآت البيطرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح صندوق التنمية الزراعية أن هناك شروطًا لتمويل المنشآت البيطرية.

وقال الصندوق عبر موقعه الإلكتروني: إن الحصول على تمويل للمنشآت البيطرية، تعبئة يتطلب نموذج الطلب، وترخيص مزاولة النشاط، ويقتصر التمويل على المنشآت البيطرية المرخصة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

منشآت:

جدير بالذكر أن صندوق التنمية الزراعية يمول المنشآت البيطرية المرخصة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، الممثلة في (المستشفيات البيطرية- العيادات الشاملة- العيادات الأولية- العيادات الأولية المتنقلة- الصيدليات البيطرية).

تمويل الأفراد:

ويكون تمويل الأفراد لأنشطة العياد​ات الأولية الثابتة والمتنقلة والصيدليات البيطرية، وتمويل القطاع الاستثماري لنشاطات المستشفيات البيطرية والعيادات الشاملة البيطرية، حيث يجب أن يكون مقدم الطلب طبيبًا بيطريًّا أو خريج أحد تخصصات الإنتاج الحيواني أو مساعد بيطري.



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