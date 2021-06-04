، كورونا عربيًّا.. العراق يسجل 4157 إصابة جديدة و494 إصابة بالأردن ،

محمد بن مسعود - الدمام - فلسطين تسجل 311 حالة إيجابية.. و4 وفيات في المغرب

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4157 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1218524 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 16488، فيما تم تسجيل 4126 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1133347 حالة.

وسجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 494 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 739015 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 719676 حالة شفاء بعد تسجيل 521 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9509 حالات.

وفي السياق ذاته سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، حالتي وفاة و311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و110 حالات تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 20 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة الغربية 47 مريضًا.

كما سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 520769.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9169، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 508570.

وفي ذات السياق سجّلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية 233 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 541232 إصابةً.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 522465، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7752 حالة بعد تسجيل 5 حالات وفاة.فيروس كورونا الجديد