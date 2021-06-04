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اطمأن أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، على سير الأعمال في المنشآت الصحية والحكومية بعد عودة التيار الكهربائي إلى محافظة رفحاء والقرى التابعة بعد انقطاعه بسبب حدوث عُطل فني طارئ بشبكة الكهرباء، تسبَّب في انقطاع الخدمة، لكنه عاد بشكل كامل تدريجيًّا دون أضرار.
وأكد أمير المنطقة ضرورة جاهزية الحلول البديلة لأي انقطاع خارج عن الإرادة، وإيجاد البدائل التي تسهم في تخفيف الأعطال المفاجئة والمتوقعة مستقبلاً.أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان
04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442 10:31 PM
بسبب حدوث عُطل فني طارئ بشبكة الكهرباء تسبَّب في انقطاع الخدمةأمير الشمالية يطمئن على سير العمل بعد عودة التيار الكهربائي برفحاء
اطمأن أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، على سير الأعمال في المنشآت الصحية والحكومية بعد عودة التيار الكهربائي إلى محافظة رفحاء والقرى التابعة بعد انقطاعه بسبب حدوث عُطل فني طارئ بشبكة الكهرباء، تسبَّب في انقطاع الخدمة، لكنه عاد بشكل كامل تدريجيًّا دون أضرار.
وأكد أمير المنطقة ضرورة جاهزية الحلول البديلة لأي انقطاع خارج عن الإرادة، وإيجاد البدائل التي تسهم في تخفيف الأعطال المفاجئة والمتوقعة مستقبلاً.
، أمير الشمالية يطمئن على سير العمل بعد عودة التيار الكهربائي برفحاء ،
المصدر : الخليج 365
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