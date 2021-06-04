شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة أصغر دبلوماسية سعودية في جامعة الدول العربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تعد الوزير المفوض بمنظمة العمل العربية، "إلهام غسال" أصغر دبلوماسية سعودية في جامعة الدول العربية، كما سبق لها العمل في مجال الإعلام.

وكانت نشأتها في أسرة أدبية، حيث كان والدها دبلوماسي وشاعر درس في مصر، واكتسبت "إلهام" من أسرتها حب العمل والشعر واعتزازها بالوطن.

وذكرت "إلهام"، خلال حديثها بقناة الإخبارية"، أنها تدرجت في عدة مناصب دبلوماسية، كما أسست وحدة المرأة العربية العاملة.

وأكدت أنها حرصت على تطوير العمل الإعلامي للمنظمة ومجلة العمل العربي، مضيفة أنها عكست الصورة المشرقة للمملكة وإنجازتها، كما شاركت في أعمال تطوعية، ومثلت المملكة في كثير من الفعاليات، بجانب كتابة الشعر والمقالات في عدة صحف سعودية.