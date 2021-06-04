شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة ملهمة لمواطن حول مزرعته إلي منتجع ريفي في تنومة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

حول مواطن من تنومة مزرعته إلى منتجع ريفي مماثل لما رآه في الدول الأوروبية، ما دفعه لتطبيق هذه التجربة في مزرعته.

وقال منصور الشهري خلال لقاء مع برنامج في أسبوع :" استغرقت في بناء المنتجع الريفي 30 يوما أثناء فترة الحجر الصحي".

وأوضح أنه تحمل الكثير من المصاعب في ظل تجربته مع السفر والعيش في الأكواخ الريفية ألهمته لتطبيق ما رأه في الدول الأوروبية التي تشابه الأجواء في قريته.