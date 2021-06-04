شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته بشأن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت، مشيرا إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على عدد من مناطق المملكة.

وتشمل الحالة أجزاء من مرتفعات عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، في حين يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى، لتصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأبان أن أعلى درجة حرارة تُسجل في حفر الباطن، فيما تسجل السودة 13 درجة مئوية.