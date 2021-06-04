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الأرصاد: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته بشأن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت، مشيرا إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على عدد من مناطق المملكة.

وتشمل الحالة أجزاء من مرتفعات عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، في حين يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى، لتصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأبان أن أعلى درجة حرارة تُسجل في حفر الباطن، فيما تسجل السودة 13 درجة مئوية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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