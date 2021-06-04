شكرا لمتابعة خبر عن سفير فرنسا بالمملكة: أصدقائنا السعوديين يمكنكم السفر إلى باريس ابتداءً من 9 يونيو الجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعث السفير الفرنسي في المملكة، لودوفيك بوي، رسالة للسعوديين الراغبين في السفر لفرنسا، يبلغهم بإتاحة السفر إلى باريس، بشرط تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد

وقال "لودوفيك بوي ":" إلى أصدقائنا السعوديين.. إذا كنتم قد حصلتم على اللقاح ولديكم تأشيرة صالحة، يمكنكم السفر إلى فرنسا ابتداءً من 9 يونيو".

وتابع:"يشترط فحص PCR أقل من 72 ساعة ومن دون حجر صحي عند الوصول".