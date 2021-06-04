مباحثات «سعودية ـ يمنية» لمناقشة العراقيل أمام تنفيذ «اتفاق الرياض»

عُقد لقاء ثنائي، اليوم الجمعة، بين الفريق السعودي المكلف باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض برئاسة السفير محمد سعيد آل جابر، ونظيره اليمني، برئاسة وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك.

وحسب وكالة سبأ، فقد عُقد اللقاء في ظل أجواء إيجابية، وحرص مشترك علي استكمال تنفيذ الاتفاق وفي مقدمة ذلك الشق الأمني والعسكري.

وجري مناقشة ما تم تنفيذه في اتفاق الرياض والعوائق والتحديات التي ينبغي بذل كل الجهود من قبل الجميع من أجل تجاوزها ومعالجتها.

وأكد الجميع الحرص علي تنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض، وبما يؤدي إلى جمع الكلمة وتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات الاقتصادية ومواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

يشار إلى أن الاتفاق، أكد ضرورة وقف كل أشكال التصعيد التي يتفق الجميع أنها تعمل على تعقيد الأمور، وبحث سبل تهيئة الظروف الملائمة لعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، لممارسة مهامها دون عراقيل من أجل التخفيف من معاناة المواطنين.

وأعرب الفريق اليمني، خلال الاجتماع عن تقديره للجهود التي تبذلها قيادة وحكومة المملكة مع اليمن في مختلف المجالات والظروف.

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