صندوق التنمية الزراعية: 6 شروط لتمويل المنشآت البيطرية

حدد صندوق التنمية الزراعية نحو 6 شروط لتمويل المنشآت البيطرية، مشيرًا إلى أنواع المنشآت التي يدعمها الصندوق.

وأوضح صندوق التنمية الزراعية عبر موقعه الإلكتروني أن الحصول على تمويل للمنشآت البيطرية، تعبئة يتطلب نموذج الطلب، وترخيص مزاولة النشاط. ويقتصر التمويل على المنشآت البيطرية المرخصة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفقًا لصندوق التنمية الزراعية.

ويمول صندوق التنمية الزراعية المنشآت البيطرية المرخصة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، الممثلة في «المستشفيات البيطرية - العيادات الشاملة - العيادات الأولية - العيادات الأولية المتنقلة - الصيدليات البيطرية».

ويكون تمويل الأفراد لأنشطة العياد​ات الأولية الثابتة والمتنقلة والصيدليات البيطرية، وتمويل القطاع الاستثماري لنشاطات المستشفيات البيطرية والعيادات الشاملة البيطرية، وأن يكون مقدم الطلب طبيبًا بيطريًّا أو خريجَ أحد تخصصات الإنتاج الحيواني أو مساعدَ بيطريٍّ​، وفقًا لصندوق التنمية الزراعية.

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